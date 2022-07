Festival discute futuro dos games e apresenta novidades

Jogos de tabuleiro, eletrônicos e Role Playing Games (RPG). Todas estas formas de diversão estarão reunidas no Gamepólitan - Festival de Jogos de Salvador, que acontecerá no Centro de Convenções no sábado, 15, e domingo, 16, das 9h às 21h.

Baseado em um projeto que já ocorre desde 2006, esta edição do festival possui o formato mais completo possível, na visão do designer gráfico Ricardo Silva, um dos organizadores do evento. "É a primeira vez que vamos fazer em um local como o Centro de Convenções. Serão discutidas três vertentes dos jogos: a acadêmica, a mercadológica e a esportividade eletrônica", conta.

O evento terá espaço para palestras, como a de Richard Cameron, presidente da Nvidia do Brasil, que vai falar sobre o futuro dos jogos, e a do coordenador de Ensino da Saga (Escola de Artes, Jogos e Animação), Rogério Felix, que vai abordar o mercado brasileiro e as etapas de desenvolvimento de um Jogo Eletrônico. "A intenção dessa movimentação mercadológica é mostrar que os games envolvem mais do que os amigos para jogar. Vamos mostrar que o mercado de videogames é um pólo de potencial econômico", explica Ricardo Silva.

Os jogadores vão poder conferir a evolução dos consoles e dos jogos no Museu do Videogame, que vai mostrar toda a trajetória dos games nos últimos 30 anos. Além disso, vão poder se divertir com dezenas de jogos como o recém-lançado God of War: Ascencion (PS3) e o mais usado nas reuniões de família Just Dance 4 (Wii).

Os fãs de jogos de tabuleiro terão a Arena Grow, um espaço com jogos de diversas partes do mundo e instrutores para ensinar a jogar. Os amantes de RPG, de card-games e de consoles portáteis também terão espaços específicos no Gamepólitan. Os ingressos para cada dia do evento custam R$ 25 mais 1kg de alimento não perecível e estão à venda nos balcões da Ticketmix.

Torneios - Os participantes vão disputar prêmios em nove competições de games, sendo cinco para o PS3, dois para o Wii, um para PC e outro para Arcade. Os craques no jogo de futebol Pro Evolution Soccer 2013 ou os dançarinos do Just Dance 4 podem ganhar até R$ 700 em dinheiro e produtos como Playstation Vita e Nintendo 3DS. Ao todo serão R$ 10 mil em prêmios.

O campeonato do game multiplayer League of Legends é o que paga a maior premiação: R$ 2.400 para o campeão, mais pontos de experiência no jogo exclusivo para PC. O estudante Pedro Bozzonon, 19 anos, está empenhado em vencer o desafio junto com o time dele, o Power Rangers do Sertão. Treinando quatro horas por dia junto aos quatro companheiros que formam a equipe, Pedro está animado em participar do primeiro campeonato de forma presencial. "Aqui não tem eventos desse tipo, então só participava dos torneios online, pois seria necessário conseguir patrocínio para disputar pessoalmente em São Paulo", afirma.

Cosplay - O concurso de Cosplay, nome surgido da abreviação de Costume Play, será uma atração à parte. Diversos fãs vão se fantasiar, o mais fielmente possível, como personagens do mundo dos games ou quadrinhos. Não se assuste se encontrar pelas ruas da cidade guerreiros ou extraterrestres. "O Brasil é um dos maiores expoentes nos eventos mundiais, mas em Salvador ainda acontecem eventos esporádicos", diz a advogada Ariana Silveira, uma das juradas do evento e que já participou de competições como as personagens Feiticeira Escarlate e Branca de Neve.

A originalidade e a fidelização das fantasias em relação aos personagens retratados serão levadas em consideração na hora de escolher o melhor Cosplay. "Não é fácil transformar em realidade algumas peças que só existem em uma matriz 3D. Quem conseguir fazer isso da melhor forma, será o vencedor", garante Ariana. O campeão vai levar R$ 100 e um troféu, que também será entregue aos segundo e terceiro colocados.

Game baiano - Maria é namorada do cangaceiro Lino. O bruxo Carcará, que criou uma represa para vender água, decide sequestrá-la, obrigando o valente Lino a salvá-la e destruir a barragem para que a água abasteça os rios do sertão nordestino. O cangaceiro terá como arma um simples badogue e a ajuda do fiel escudeiro, o calango Piaba. Esse é o enredo do jogo baiano O Cangaceiro de Badogue, que será apresentado durante a Gamepólitan e tem previsão de lançamento no segundo semestre deste ano. O jogo, no estilo do famoso Temple Run, foi desenvolvido para o iOS da Apple e para o Android.

"Produzir para o mercado local é uma aventura. É preciso investir e desenvolver outras ferramentas para a web, como sistemas, para viabilizar a criação dos jogos", explica Mariano Maia, um dos sócios da Sotero Tech, produtora do game. Sem contar com incentivos fiscais, a empresa acredita que o jogo deve demorar cerca de seis meses para ficar pronto, com um custo estimado em R$ 70 mil. O jogo estará disponível no valor entre US$ 1 e US$ 5.