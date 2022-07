Ferramenta do Google seguirá Papai Noel na véspera natalina

Os internautas vão poder observar o trajeto e os preparativos do Papai Noel durante este Natal. Isso graças ao Santa Tracker (Rastreador de Papai Noel, na tradução), uma ferramenta criada pelo Google que irá rastrear o bom velhinho pelo Google Maps.

Um relógio vai mostrar quanto tempo falta para o Natal e todos os dias brincadeiras e vídeos diferentes vão mostrar a Aldeia do Papai Noel, duendes e a arrumação para a viagem. Na véspera do Natal, o visitante da ferramenta terá a oportunidade de conhecer toda a tecnologia do trenó, o painel do Papai Noel e curiosidades sobre cada parada no roteiro visitado por Noel.

"Recebemos esta prévia especial de um dos muitos duendes desenvolvedores do Papai Noel, que estão trabalhando muito no polo Norte, ajudando o Papai Noel com os preparativos para seu grande dia'', diz o texto explicativo da página.