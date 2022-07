Ferramenta do Gmail permite cancelar mensagens já enviadas

Todo mundo já experimentou a sensação de se arrepender após o envio de um e-mail. Isso sem contar as vezes em qje o destinatário foi escolhido errado. Mas no Gmail há uma ferramenta escondida entre outras configurações que permite aos usuários cancelar o envio da mensagem.

Mas é preciso ser rápido. Ao enviar a mensagem o usuário tem exatamente 30 segundos para cancelar o e-mail. A ferramenta que pode evitar os envios precipitados está escondida em Configurações, na aba Labs, e precisa ser ativada para permitir o cancelamento.

Para achar o recurso, as pessoas com contas do Gmail devem entrar em sua caixa de entrada como de costume e procurar o ícone (veja imagem abaixo) no canto superior direito da sua tela de computador e em seguida em Configurações.

A partir daí, escolha a aba Labs e ao acessar a área basta ativar a opção "Cancelar envio". Você só vai precisar ser rápido para cancelar mensagem enviadas: são 30 segundos apenas.