Far Cry 3 tem preço reduzido e passa a custar R$ 99,90

O game Far Cry 3, lançado em novembro do anos passado para PS3, Xbox 360 e PCs, está com o preço reduzido a partir desta terça-feira, 23. O valor caiu de R$ 159,90 para R$ 99,90.

Um dos sucessos do ano passado, Far Cry 3 se passa em uma ilha paradisíaca. Um grupo de amigos é sequestrado, mas Jason Brody consegue fugir e vai contar com a ajuda de estranhos nativos para resgatar os amigos, enfrentando, inclusive o perigoso Vaas. O jogo possui legendas em português.

