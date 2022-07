Far Cry 3 empolga pelo belo visual e história envolvente

Um grupo de amigos vai para uma paradisíaca ilha tropical e se depara com o maior pesadelo de suas vidas. Eles são sequestrados por piratas que comandam o local, liderados por Vaas, um dos vilões mais saguinários dos games, que planeja pedir resgate à família e vendê-los como escravos. Jason Brody consegue fugir e conta com a ajuda de um grupo nativo chamado Rakyat para salvar os amigos e eliminar os piratas do local. Esta é a aventura de Far Cry 3, game lançado pela Ubisoft com menu e legendas em português.

Far Cry 3 retorna à uma ilha tropical como o primeiro game, de 2004, após a sequência, de 2008, se passar na África. A Ubisoft manteve a qualidade gráfica que marca a série. O ambiente verde, o céu e as águas são tão bonitos que garantem a imersão do jogador em um vasto mundo tropical.

Assim como em Assassin´s Creed III, também da Ubisoft, Far Cry 3 tem explicações para cada local - que serviu de base na Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que é necessário "conquistar" torres para que mais áreas do mapa estejam visíveis ao jogador.

Nas andanças pela ilha - e que andanças, já que a ilha é enorme - o jogador pode se deparar com ruínas que guardam tesouros. Para auxiliar o passeio, é possível encontrar na floresta diversos tipos de veículos como caminhonetes, quadriciclos e, nos lugares mais altos, asas deltas, dentre outros.

O vilão, Vaas, é um dos mais maquiavélicos dos games. Não é à toa que a classificação indicativa do jogo é 18 anos. Os personagens que ajudam Jason, alguns com personalidade duvidosa, conseguem atrair a atenção do jogador e deixam a história envolvente - ainda mais com legendas em português.

Inimigos por todos os lados - Andar em uma ilha tropical infestada de piratas não é das tarefas mais fáceis. É comum o jogador estar andando na estrada e uma caminhonete com inimigos aparecer. Além disso, muitos animais selvagens circulam no local.

É preciso ter muita atenção, ainda mais quando a missão exige que você entre em uma base pirata sorrateiramente. Se for em uma área com cobras, o jogador pode ser surpreendido por uma enquanto tenta se esconder dos inimigos. Isso traz uma realidade ao game que empolga. Jogabilidade - O jogo é fluido e o jogador não terá dificuldades em andar pela floresta. Um problema são os avisos, que pipocam na tela praticamente de segundo em segundo. Sempre aparece uma mensagem para apertarmos Start e termos acesso a informações.

Assim como nos dois primeiros games da série, é difícil encontrar munição. Porém, um dos problemas de Far Cry 2, o das armas quebrarem enquanto usamos, irritando mais do que favorecendo o game, foi consertado.

O jogador também terá que caçar muito, a exemplo do ótimo Red Dead Redemption (Rockstar), para conseguir criar mochilas e carteiras melhores. Além disso, precisará colher plantas que auxiliam em medicamentos.

Quem gosta de explorar o game e fazer todas as missões secundárias, vai se divertir por horas.

Mutliplayer - O multiplayer é um ponto negativo do game. Menos pela jogabilidade e mais pelo excesso de lags e queda do servidor - é comum tentar jogar e o game dizer que o online "está indisponível no momento". Se não fosse por isso, mais jogadores estariam se enfrentando online.

Um dos modos de jogo é explodir três bases inimigas, outra é dominar e ainda tem o tradicional "equipe contra equipe". Quando a batalha termina, uma custscene mostra os três melhores do grupo vencedor prendendo o melhor do grupo rival. O jogador pode escolher se o pune ou apenas o cumprimenta. Claro que cada uma dessas opções tem dezenas de formas de serem executadas. Em uma delas, dois jogadores rivais dançam macarena animadamente.

Far Cry 3 foi um dos grandes games de 2012. A Ubisoft conseguiu fazer um excelente trabalho na série e já podemos esperar ansiosamente um Far Cry 4 a caminho. A empresa também está de parabéns por valorizar os brasileiros e lançar mais este game em português, a exemplo de Assassin´s Creed III. O resultado pode ser visto nas prateleiras das lojas, com o game esgotado no País.