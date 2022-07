Falha no Whatsapp pode colocar 200 mi usuários em risco

Uma falha no aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp pode colocar 200 milhões de usuários em risco. De acordo com a empresa de segurança, Check Point, o problema afeta a versão para computadores do Whatsapp.



O erro permite que hackers distribuam programas maliciosos como vírus ou do tipo ransomware, que permitem que o criminoso "sequestre" computadores para extorquir o usuário pedindo "resgate".

O aplicativo, que foi informado do problema em 21 de agosto, liberou um patch (remendo) que corrige a falha. Mas é necessário atualizar o programa para ter acesso ao ajuste. No mundo, 900 milhões de pessoas utilizam o Whatsapp, sendo que 200 milhões por computadores.

A Check Point explica que o aplicativo ficou vulnerável por conta da maneira como permite envio de contatos no formato cartão virtual (vCard), abrindo brecha para envio de vCard falso com os programas maliciosos escondidos. Ao clicar, o computador seria infectado.