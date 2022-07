Falha no Java deixa 1 bilhão de computadores em risco

Os computadores Mac e Windows que possuem a plataforma Java instalada, usada para aplicações de segurança de bancos e também é empregado em jogos e outros tipos de interface, podem estar em risco.

Uma descoberta feita pela firma polonesa de antivírus Security Explorations mostra que uma falha de segurança no programa permite que pessoas mal-intencionadas instalem vírus para o roubo de informações privadas, como números de cartão de crédito. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo site "Computerworld".

Cerca de 1 bilhão de computadores em todo o mundo tem o Java instalado. Conforme a pesquisa, as versões Java 5, Java 6 e Java 7 possuem falhas. Além disso, todas as versões do Windows estão vulneráveis. Os computadores com o sistema da Apple OS X 10.6 (Snow Leopard) também correm risco. As pessoas que utilizam o programa, por meio de celulares e tablets, não correm risco.

A empresa detentora do Java, a Oracle, informou que fará uma atualização para eliminar a falha. A próxima atualização do Java, que ocorre trimestralmente, está marcada para o dia 16 de outubro, como informou a "Computerworld".