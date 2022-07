Facebook vai aceitar fotos de perfil animadas

O Facebook vai liberar uma função que permitirá que o usuário utilize uma foto de perfil animada, como uma espécie de GIF, de até 7 segundos. O dono do perfil grava um vídeo com esse tempo e coloca no perfil.

A imagem vai dar play automaticamente (sem som) só quando alguém acessar o perfil do usuário. Nos comentários, a imagem vai continuar estática. O recurso já está em testes e deve ser liberado para todos os usuários até o final do ano.

O Facebook ainda terá outras funções novas: as fotos do perfil vão poder ser temporárias - o usuário escolhe 5 e programa quantos dias cada uma vai ser a principal - e centralizadas e o campo da bio terá 100 caracteres para o usuário cadastrar informações pessoais.

