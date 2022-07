Facebook: o que vem depois da maior rede social do mundo

Quando a entrada do Facebook no mercado de ações foi anunciada, em maio deste ano, a sede da empresa no centro da cidade de Palo Alto, no Vale do Silício, foi ocupada por uma celebração que reuniu todos os seus dois mil funcionários, entre eles o chefe Mark Zuckerberg. As noticias dali decorridas, no entanto, amainaram a atmosfera - as ações acumularam queda de 43% ante o preço inicial e um estudo das empresas de notícias Associated Press e CNBC, divulgado no final de setembro, revelou que 67% dos norte-americanos entre 22 e 28 anos, correspondentes ao grosso dos usuários da rede, adjetivam o Facebook como "cansativo".

Menos para indicar o declínio da maior rede social do mundo, a única a chegar a marca de um 1 bilhão de usuários ativos, alcançados em outubro deste ano, os números desenham aquilo que o pesquisador Erik Qualman, especialista em analisar as relações entre mídias sociais, mercado e pessoas classifica como "tendência migratória": os consumidores das redes sociais comportam-se como nômades, dispostos a migrar quando o espaço já não oferece condições de conforto. No caso do Facebook, a necessidade de migração já estaria instalada em seu público.

"A pergunta de um bilhão de dólares não é se o Facebook será desbancado, mas quando isso irá acontecer", escreve Qualman no livro Socialnomics: How social media transforms the way we live and do business.

Os dados que trafegam na rede de Zuckerberg respondem, no entanto, que a mudança levará tempo. Se o Facebook fosse um país, seria o terceiro maior depois da China e da Índia; a rede tem inserção em 213 países (até no Vaticano há 23 pessoas) e uma média de 2,7 bilhões de "curtir" por dia, o equivalente a um terço da população levantando o polegar diariamente para alguma coisa que gostou de ver.

"É um fenômeno. Mas será que é do Facebook que a gente depende ou dos elementos sociais que hoje são mediados por ele?", pergunta a pesquisadora Tereza Siviero, do Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Para ela, mesmo que algumas plataformas como o Google +,lançado em março de 2011, tragam a novidade e possuam alguns recursos não disponíveis no Facebook, se os amigos e a família do usuário não estão na nova rede, ela não é socialmente atraente. "O Facebook é o grande catalisador social do momento. Ele se tornou muito mais um serviço público e um veículo de comunicação", diz Siviero.

Para Lígia Telles, pesquisadora do Departamento de Comunicação da Universidade de São Paulo, o alcance do Facebook continuará por muito tempo devido a sua capacidade de adaptação. A rede se manteve relevante ao incorporar novidades, como a Timeline e o aplicativo fotográfico Instagram, adquirido em abril deste ano.

"O Facebook está sempre evoluindo", diz Telles. "Não serve mais somente para manter laços pessoais, mas para conectar pessoas e empresas. A comunicação empresarial responde hoje a uma fatia importante da rede", destaca.

Na espiral veloz da internet, algumas redes sociais já ocuparam o papel hegemônico que hoje é do Facebook. A maior delas foi o Myspace, que não se popularizou no Brasil, mas foi a mais acessada do mundo entre 2004 e 2007. Em setembro deste ano, a rede ensaiou um retorno, apresentando uma nova interface e juntando-se aos recentes Pinterest, Tumblr e o próprio Google+ na tentativa de ocupar o espaço de maior rede social do mundo.

Para Gustavo Seabra, pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, mais importante do que apontar a rede sucessora, é identificar quais características estão presentes no Facebook que são razão do seu sucesso e podem sinalizar os motivos do seu desgaste.

"O design de informação do Facebook suprime a possibilidade de conflito. Somos todos convidados a replicar o gosto um dos outros e no qual entram apenas aqueles que são nossos semelhantes. O 'curtir' é uma máquina de aceitação feliz do mundo. Isso nos fascina, mas até quando?", diz.

Seabra acredita que o "mundo azul-celeste da rede" não deixará de existir por completo, mas a nova rede trará a possibilidade do conflito. "Será uma rede que terá amplitude de discursos e não suprimirá a necessidade de negociação entre as partes. Essa é uma rede que ainda não se desenhou, mas chegará".