Facebook Messenger ganha funções do WhatsApp

O Facebook atualizou a versão do seu aplicativo Menssenger para iPhone (iOS), com funções ao estilo WhatsApp. A nova atualicação introduz a possibilidad de criar e gerenciar vários grupos com os contatos que temos na rede social dentro da aplicação. além disso, incorpora a opção de reenvio de mensagens, como acontece na popular aplicação WhatsApp, recentemente adquirida pela empresa de Mark Zuckerberg.

Os usuários do sistema operaiconal iOS já podem criar diferentes grupos de amigos e organizá-los em uma pasta. Com isso, quando quiserem enviar uma mensagem a um grupo, basta selecionar a pasta desejada. Outra função adquirida do WhatsApp é a opção de dar nome ao grupo e adicionar uma imagem a ele.

Com essa nova versão Facebook Messenger é possível selecionar uma mensagem e compartilhá-la com um outro destinatário dos seus contatos. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado, nesta versão atualizada, no App Store.