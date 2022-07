Facebook melhora recurso para usuários de Android

Os usuários do sistema operacional Android ganham mais uma funcionalidade no aplicativo da rede social Facebook. Na segunda-feira, 9, a companhia adicionou um novo recurso o Facebook Home. Agora, os smartphones que tenham instalado este aplicativo podem armazenar e organizar as aplicações a partir de sua home page personalizada e definida como padrão.

Com este recurso os usuários podem resolver um dos maiores problemas relatados desde o seu lançamento na Play Store: a falta de pastas para manter o aplicativo arrumado.

A empresa também corrigiu alguns problemas de programação. O Facebook Home atual aponta, por exemplo, uma seção com as aplicações mais utilizadas. A empresa trabalha agora em um suporte para widgets, outra demanda dos usuários.

Na última atualização, o aplicativo ganhou a capacidade de enviar várias fotos em uma mensagem e a alterar as permissões de contatos em algo que já foi compartilhado a partir da aplicação.

Sheryl Sandberg , executivo da rede social, admitiu há alguns meses no All Things D , que o telefone Facebook não está cumprindo com as expectativas da empresa, pois o usuário tinha que desistir de grande parte da personalização do seu celular.

Faça o download da versão atualizada >>



Vídeo demonstra experiência com novo recurso: