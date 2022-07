Facebook lançará avisos publicitários em perfis de usuários

O Facebook lançará esta semana a venda de espaços publicitários nas páginas pessoais de seus usuários, informou nesta terça-feira o jornal The Wall Street Journal.

O diário americano cita uma fonte não identificada, que seria próxima do projeto, e afirma que as proPagandas serão exibidas automaticamente quando o usuário acessar o seu perfil, seja em um computador ou em um smartphone.

A expectativa é de que a rede social anuncie seu plano nesta terça-feira para que entre em vigor na quinta, informou o Wall Street Journal, acrescentando que a primeira propaganda será um trailer do filme de ficção científica, Divergent, que será lançado no primeiro semestre do próximo ano.

O lançamento destes espaços publicitários foi adiado várias vezes nos últimos meses devido ao medo de que a ação causasse uma perda de usuários. Outra preocupação diz respeito à possibilidade de falhas técnicas, informou o diário, acrescentando que testes foram realizados na semana passada.

As propagandas podem durar até 15 segundos, e os anunciantes chegarão a pagar 2 milhões de dólares por dia para a distribuição do conteúdo para os membros da rede social com idades entre 18 e 54 anos.

O Facebook, como todos as redes sociais gratuitas, tem na publicidade a fonte de receita mais importante, tendo registrado um aumento em sua receita de anúncios no terceiro trimestre de 66%, atingindo 1,8 bilhão de dólares.

A participação da publicidade a partir de conexões de rede móvel, que atrai a atenção dos investidores, apresentou um desempenho melhor, representando atualmente 49% da receita, contra os 41% registrados no segundo trimestre.