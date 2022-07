Facebook e Instagram ficam fora do ar e usuários "invadem" Twitter

O Facebook e o Instagram ficaram fora do ar neste domingo, 29. O problema começou por volta das 9 horas e durou cerca de 30 minutos. Tempo suficiente para os internautas brincarem com a situação no Twitter, tornando um dos assuntos mais comentados na rede social em todo mundo.

Os usuários chamam atenção para o fato das redes sociais pertencerem a mesma empresa, o que poderia justificar que a instabilidade afetou o Facebook e Instagram ao mesmo tempo.





Agora todos vieram para o Twitter porque caiu o #Facebook e #Instagram. Vocês não valem nada! hahaha pic.twitter.com/8gcvKKAsp1 — Cristiano Ornellas (@crisornell) 29 de janeiro de 2017





Dai você vê na prática que o Monopólio é ruim pra todos. #Facebook, #Instagram e #Messenger fora do ar. E eu achando que era a Internet. — Ives Accosta (@IvesAccosta) 29 de janeiro de 2017