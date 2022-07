Facebook desativa 'capa de invisibilidade' para usuários

O Facebook anunciou a desativação de uma função que permite aos seus usuários se esconder dos mais de um bilhão de membros da rede social.

A função, similar à capa de invisibilidade de Harry Potter, será eliminada, simplificando as buscas no Facebook, disse o diretor de privacidade do site de relacionamentos, Michael Richter.

"Esta função foi criada quando isto era uma simples agenda de perfis", contou, mas "algumas vezes" complicava as buscas no Facebook, acrescentou Richter em um blog da companhia esta quinta-feira, 10.

O Facebook anunciou no ano passado que acabaria com este serviço para os novos usuários, mas permitiu uma transição de um "pequeno percentual" de usuários que tinham a função habilitada.

Segundo Richter, a mudança não deve ter impacto na privacidade em geral.

"Tenha você usado a configuração ou não, a melhor forma de controlar o que as pessoas podem encontrar sobre você no Facebook é escolher quem pode ver as coisas individuais que compartilha", disse.

O Facebook, que tem estado no alvo de defensores da privacidade, renovou recentemente suas funções de busca, incluindo a chamada Graph Search (busca gráfica), que permite aos usuários fazer buscas de forma mais intuitiva na mais ampla gama de mensagens da maior rede social do mundo.