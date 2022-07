Facebook começa a informar quem teve dados expostos na rede social

Usuários que tiveram os dados expostos por meio do Facebook começaram a ser informados nesta segunda-feira, 9. De acordo com a rede social, 443 mil brasileiros foram afetados pelo vazamento de informações por meio da Cambridge Analytica. Em todo mundo, esse número é de 87 milhões.

Os internautas serão informados da exposição dos dados por meio de uma caixa adicional que aparece no Facebook, que resume o que ocorreu. De acordo com a rede social, a empresa britânica pediu para ter acesso aos dados dos usuários e de seus amigos, mas não manteve as informações internamente. Os dados foram usados na campanha de Donald Trump.

Para aumentar a segurança, o Facebook pretende informar os aplicativos e sites que usam os dados dos usuários.