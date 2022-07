Facebook celebra aniversário com vídeo de 'Dia do amigo"

O Facebook completa 12 anos nesta quinta-feira, 4, e para comemorar a data, a rede social criou vídeos automáticos que podem ser editados com lembranças publicadas pelos usuários e que possam ser compartilhadas com os amigos. Vídeo foi intitulado de "Dia do Amigo".



Apesar do Face apelidar o dia de seu aniversário de "Dia do Amigo", a data comemorativa já existe. No Brasil, é celebrada em 20 de julho. Já o Dia Internacional da Amizade ocorre em 30 de agosto, segundo o calendário da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda assim, a rede social resolveu chamar assim o dia em que faz anos. "Todo ano, nós reconhecemos esse dia como 'Dia do Amigo' e convidamos o mundo para celebrar e refletir a importância de se conectar", informou o Facebook.

Para ajudar os usuários a soprar as velinhas, a rede social começou a liberar vídeos que reúnem fotos publicadas no site. É possível editá-los antes de compartilhar. Eles aparecem no "feed de notícias".