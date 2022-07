Facebook apresenta projeto de nova sede

O Facebook apresentou na sexta-feira, 24, seus planos para um campus enorme anexo ao Menlo Park anexo projetado por Frank Gehry, arquiteto de renome que ganhou reconhecimento por trabalhos como o Museu Guggenheim de Bilbao e o Walt Disney Concert em Los Angeles.

A planta do local, que o Facebook enviou às autoridades para aprovação, é a de um tipo de edifício hangar do tamanho de oito campos de futebol.

O projeto envolverá um gasto significativo para uma empresa que abriu recentemente seu capital e tem sido acompanhada de perto pelos investidores depois de uma estreia decepcionante em maio.

As ações do Facebook caíram a quase metade de seu preço inicial nas últimas semanas e há uma preocupação sobre se a companhia pode manter o crescimento.

Facebook se recusou a revelar o custo do desenvolvimento do projeto, dizendo apenas que estava em linha com outros edifícios de escritórios de tamanho similar no Vale do Silício.

A empresa pretende transferir milhares de engenheiros de software, designers e gerentes de produção que trabalham diretamente na maior rede social do mundo para o novo prédio, que fica em uma estrada no campus existente e perto de uma seção do cais na Baía de São Francisco.

Os gerentes de negócios e pessoal de apoio permanecerão em seus escritórios atuais, enquanto vários trabalhadores vêm e vão através do túnel que ligará os dois prédios.

Espalhados por todo o edifício estão previstos vários restaurantes e cafés, e um jardim espalhado por todo o telhado.

"Vai ser quase um paraíso de engenharia", disse Slater Tow, um porta-voz do Facebook.

Por décadas, os maiores nomes do Vale do Silício criaram escritórios pomposos cheios de comodidades para atrair os melhores talentos na indústria.