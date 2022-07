Facebook apresenta instabilidade e dificultado acesso

A rede social Facebook saiu do ar nesta sexta-feira, 1º, por alguns instantes. De acordo com o site Is it down right now (Fora do ar agora, na tradução para português), que analisa o tempo de resposta de páginas na internet, a rede social apresentou problema a partir das 13h10.

O site informa que o Facebook voltou às 13h15. Depois de retornar, a rede social chegou a sair novamente, apresentando instabilidade. Alguns usuários ainda enfrentam problema e reclamam no Twitter. Não há informações do que provocou o problema.

