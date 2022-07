Facebook apresenta falha em vários países nesta segunda

Usuários enfrentam dificuldades para usar o Facebook nesta segunda-feira, 21. O problema acontece em vários países e impede o acesso à rede social, atualização de status, publicação de senhas, curtir mensagens e bate-papo com amigos. Ao tentar realizar alguma ação, o internauta recebe a mensagem: "ocorreu um erro. Por favor, tente novamento em alguns minutos".

Alguns usuários conseguem realizar algumas operações. A reportagem do Portal A TARDE testou o Facebook e enfrentou dificuldade para fazer novas postagens e curtir mensagens, mas conseguiu usar o chat por meio da rede social.

O Facebook ainda não se pronunciou sobre os problemas, que são relatados por brasileiros, italianos, espanhóis, franceses e ingleses.

Facebook não acordou por causa do horário de verão

