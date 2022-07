Facebook amplia sistema de publicidade na rede social

O Facebook está ampliando o sistema de publicidade que permite a especialistas de marketing customizar mensagens para usuários na maior rede social do mundo, utilizando dados de seus acessos, no mais recente passo da companhia para ajustar seu modelo de negócios para anúncios.

Até agora, o sistema tem sido usado para anúncios gráficos no lado direito da página do Facebook, baseados em websites visitados no passado, como para produtos ou potenciais destinos de férias.

A medida anunciada nesta terça-feira vai incorporar este sistema, chamado Facebook Exchange, aos anúncios no sistema de notícias (News Feed) do Facebook.

O novo esforço une duas das mais significativas inovações que o Facebook fez no ano passado para seu negócio de anúncios, que representa mais de 80 por cento da receita da empresa.