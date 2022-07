Fabricante apresenta o Galaxy S5 em Barcelona

O Galaxy S5, modelo top de linha da coreana Samsung, foi apresentado no Mobile World Congress, em Barcelona. O aparelho vem com um leitor de digitais igualzinho ao do iPhone 5S.

Apelidado de 'superphone', o S5 inclui recursos de seus concorrenteso. A tela é um pouco maior do que o antecessor S4, com 5,1 polegadas.

O processador quad-core com velocidade de 2,5 GHz é a alma do aparelho, com 2 GB de memória RAM e capacidade de armazenamento de 16 GB ou 32 GB. Além disso, o S5 aceita cartões SD de até 64 GB.

O aparelho terá uma câmera de 16 megapixels. A Samsung anuncia que o aparelho também vai oferecer novas opções para edição e compartilhamento de fotos e vídeos.

Uma delas permitirá o foco seletivo, que permite ao usuário focar em uma parte de um objeto e deixar o resto fora de foco. A novidade é inspirada no Instagram.

O Galaxy S5 continuará oferecendo um aplicativo para monitoramento da saúde, assim como no S4. Mas há uma novidade: o aparelho inclui um medidor de batimentos cardíacos.

Localizado na traseira do aparelho, fará a mediação depois que o usuário colocar seu dedo numa região determinada do smartphone.

Veja o vídeo oficial de apresentação: