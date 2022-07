Fã cria jogo de 8 bits baseado na série Game of Thrones

O espanhol Abel Alves, fã da Game of Thrones, criou um jogo no formato 8 bits para homenagear a série. Gratuito, o jogo pode ser baixado no site Game of Thrones: The 8 bit game.

O jogo tem quatro personagens com características e habilidades diferentes, que remetem aos presentes na série e nos livros, escritos por George R. R. Martin. São quatro níveis com desafios e inimigos.

Os fãs podem jogar enquanto esperam a quarta temporada da série, que só estreiam em 2014.

Confira o trailer: