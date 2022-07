F1 2014 será lançado em outubro

A Codemasters anunciou nesta quinta-feira, 31, que o game de corridas F1 2014 será lançado dia 17 de outubro para PS3, Xbox 360 e PC.

F1 2014 vai recriar nos videogames a atual temporada de Fórmula 1 - incluindo as mudanças de regras, nos motores e a entrade de novos circuitos de corrida.

Segundo a Codemasters, um sistema de avaliação do motorista vai ajustar as configurações do jogo para o nível de habilidade do jogador.

Já os consoles da nova geração (Xbox One e PS4) vão receber o game em 2015, no início da temporada de Fórmula 1, com atualizações online.

Assista ao trailer com imagens do game: