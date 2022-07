Exterminador do Futuro será personagem no game WWE 2K16

O ciborgue T-800, o Exterminador do Futuro, será um personagem no game de luta livre WWE 2K16, da 2K. O visual terá dois modelos: o de Arnold Schwarzenegger em "O Exterminador do Futuro" e "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final". T-800 estará disponível para quem fizer a pré-compra do game - e deverá ser lançado como DLC em um futuro.

No vídeo de apresentação, Schwarzenegger recria uma das cenas do primeiro Exterminador, no qual ele entra nu em um bar. Nesta nova versão, ele se depara com outros lutadores da WWE, como Eva Marie, Dean Ambrose e Daniel Bryan.

"Schwarzenegger é uma lenda viva com apelo universal, uma perseverança para grandeza e um grande relacionamento com o WWE, incluindo sua entrada no Hall da Fama, recentemente, tudo o que o encaixam perfeitamente em 'WWE 2K16'", afirmou o vice-presidente de marketing da 2K, Chris Snyder.

E o game também teve uma baixa. O famoso lutador Hulk Hogan foi removido do jogo por ter feito declarações racistas em um vídeo. "Temos grande respeito pela forma de como nossos parceiros decidem fazer seus negócios e gerenciamos nossas parcerias desta forma" declarou um representante da 2K Games ao site GameSpot.