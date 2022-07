Explosões marcam trailer de Call of Duty: Advanced Warfare

Foi lançado neste sábado, 18, o trailer de lançamento de Call of Duty: Advanced Warfare. No vídeo, é possível ver mais do personagel de Kevi Spacey, o vilão do game, e muita explosão. Confira abaixo:

Call of Duty: Advanced Warfare se passa em 2054 e a disputa entre países dá lugar à empresas militares. A grande novidade do novo game da franquia é o exoesqueleto que os soldados vão poder usar, ganhando força para pular mais alto.

O game será lançado dia 4 de novembro para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC.