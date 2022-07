Expansão de Rainbow Six Siege coloca jogadores no Rio

A Ubisoft vai lançar nesta terça-feira, 2, a expansão gratuita de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Skull Rain, que vai colocar o jogador na pele de dois agentes do Bope em ação nas favelas do Rio de Janeiro. Skull Rain chega totalmente em português e estará disponível gratuitamente para jogadores de Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Os personagens de Skull Rain são a agente Caveira e Capitão. A primeira é conhecida por ser uma interrogadora severa, possui uma "Luison", pistola PRB92 com silenciador adaptado e munições subsônicas, ideais para atacar os inimigos sem ser notada. Já o segundo carrega uma balestra tática TARS Mk0 que pode disparar dois tipos de munição ao mesmo tempo: dardos asfixiantes letais e granadas de fumaça perfeitas para ataques velozes.