Eventos marcam lançamento de Black Ops II em Salvador

O game de guerra Call of Duty: Black Ops II será lançado nesta quarta-feira, 14, em Salvador. A partir das 20h, algumas lojas da cidade vão fazer eventos para começar a vender o jogo. Na Planet Games dos shoppings Bela Vista, Paralela e Paseo, os fãs que compraram em pré-venda vão concorrer a brindes como camisas e bonés do jogo. A UZ Games do Shopping Iguatemi terá a trilha sonora do game ambientando a loja.

A Saraiva do Salvador Shopping também começará a vender o game a partir das 20h mas, para Salvador, não há nenhum evento programado. Quem comprou em pré-venda nas lojas vai receber uma DLC gratuita com um novo mapa.

Call of Duty: Black Ops II terá duas histórias em épocas distintas. Uma será nas décadas de 70 e 80 e terá como protagonista Alex Mason, que lutará na Guerra Fria. A outra se passará em 2025 e os gamers vão jogar com David Mason, filho de Alex Mason, com uma nova guerra separando duas potências, desta vez os Estados Unidos e a China. A campanha onde os personagens enfrentam zumbis também está de volta.

O game chega nas versões para Playstation 3 e Xbox360 e custa R$ 199,90.