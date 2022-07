Evento sobre mídias digitais está com inscrições abertas

Acontece em Salvador a segunda edição do Blogando, evento voltado para discutir a produção de conteúdo para mídias sociais e marketing digital. O evento será nos dias 24 e 25 de setembro na Unijorge, na avenida Paralela.

Os temas apresentados serão sobre planejamento de mídias, relacionamento bloggers, web influenciadores, LinkedIn, racismo e feminismo na comunicação digital, marketing digital, gamestorming, volg, cases de marcas, além de um debate sobre a comunicação baiana. Serão 12 horas de programação com 16 profissionais da área de mídias digitais.

As inscrições estão abertas no site do Blogando. Os valores são de R$ 70,00 a R$ 180,00. Entre as opções, é possível ter um desconto doando um brinquedo novo ou em bom estado que será doado às crianças da APAE. Todos os participantes receberão certificado.

Assinantes do Jornal A TARDE têm desconto de 20%.