Evento debate marketing digital em Salvador

O UHULL Connect é um evento onde as pessoas antenadas em mídias sociais, comunicação e marketing poderão aprender juntas como melhorar a forma de se relacionar no ambiente digital. Em parceria com o Grupo A TARDE o evento acontece no próximo dia 23 de março, no Cine Teatro Casa do Comércio.

Serão mais de 10 horas de conteúdos distribuídos em palestras e painéis com foco na criação e consumo de conteúdos na internet, possibilitando novas experiências e oportunidades de networking com profissionais e entusiastas.

O Twitter, SurveyMonkey, Eventbrite, Hootsuite e All in Mail são algumas das empresas que estarão presentes no UHULL Connect. "Esta é uma oportunidade de conectar pessoas que gostam de comunicação, marketing, mídias sociais e da internet. A ideia é que cada participante tenha uma melhor experiência com digital", afirma um dos organizadores do evento, Alexandre Souza.

A programação completa ainda será divulgada em breve e pode ser consultada no site do evento, mas confira os palestrantes já confirmados.



Confira as palestras confirmadas:

Rodolfo Ohl

Country Manager Brasil, SurveyMonkey

Nome da apresentação: Big Data - Uma visão gerencial

Eduardo Luiz Di Pietro

Account Executive, Twitter

Nome da Apresentação: Twitter como plataforma de anúncio

Welington Sousa

Gerente de Marketing, All In Mail

Nome da Apresentação: Entendendo o ciclo de vida do consumidor

Fátima Silana

Account Manager do Buzzmonitor, E.life Group

Nome da Apresentação: Para que servem de fato as mídias sociais?

Danilo Pestana

Gerente Digital, Morya Comunicação

Nome da Apresentação: O digital não é coxinha

Rodrigo Paolilo

Executive Director, Grupo Rede+

Leandro Rehem

Sócio-Diretor, LeWay Marketing e Conteúdo

Thiago Monteiro

Gerente de Mídias Sociais, Click Interativo

Antônio Netto

Diretor Executivo Brasil do Ciwwic

Painel: Vamos empreender na cidade de Salvador?

Lucas Schwantes

Diretor de Criação, Decisão Propaganda

Nome da Apresentação: Meu trabalho é entreter quem viaja de trem

Kiko Kislansky e Zé Pimenta

Co-fundadores do Movimento Euzaria

Caso de sucesso: Euzaria - Além do Capitalismo

Monique Evelle

Fundadora do Desabafo Social

Nome da apresentação: Ciberfeminismo, Empreendedorismo e Educação

Hugo Bernardo

Marketing Manager na Eventbrite

Nome da apresentação: Como usar eventos para construir comunidades online

Ana Paula de Moraes

Advogada Especialista em Direito Digital e Owner da TecnoConsult Advocacia Digital

Nome da apresentação: A sociedade e a produção de conteúdo na web