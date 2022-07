Evento da Google acontece em Salvador no próximo dia 28

Acontece no próximo dia 28 mais um encontro do Google Business Group (GBG) Salvador. O projeto é uma iniciativa voltada para promover a criação de comunidades locais de empresários e profissionais que estão interessados em aprender a como tornar-se mais bem sucedidos no uso da internet e das tecnologias Google. O evento será realizado no Centro Universitário Jorge Amado, na avenida Paralela, a partir das 19h30, às 22h.

O GBG Salvador teve o capítulo iniciado no segundo semestre do ano passado e já teve três encontros realizados. São encontros sociais, com oficinas, reuniões on-line, eventos e outras atividades.

De acordo com a organização, todos são bem-vindos, empresários, profissional de negócios, estudantes ou apaixonado pelas novas comunicações.

Veja quem já está confirmado nesse encontro:

Leandro Rehem - GBG - Google (Apresentação do Programa e algumas novidades Google)

Ricardo Silva - Evento GamePolitan

Victor Cardoso da Bind Games - Coletivo de Games da Bahia

Marco Alemar - Série de Desenho e o mercado de animação

Alan Miranda + 1 filmes - Empreendedorismo e Arte