Estudo global avalia qualidade de conexão 4G

Pesquisa revela que, em alguns países, a conectividade móvel da telefonia celular 4G tem cobertura quase total. Já em outros, está apenas "começando sua adolescência". O levantamento, intitulado "The State of LTE (September 2015)", foi realizado pela OpenSignal, em que analisa o panorama mundial da conectividade móvel 4G LTE.

No geral, tanto as velocidades quanto a cobertura 4G estão crescendo, com novas bandas de frequência sendo oferecidas e técnicas mais avançadas de LTE sendo implementadas.

Locais improváveis, como o Leste Europeu, estão com velocidades surpreendentemente altas, enquanto países pioneiros na tecnologia, como os EUA, estão sendo deixados para trás.

Após pesquisar as características de conexão de 325.221 usuários no mundo inteiro, para o terceiro trimestre de 2015, a OpenSignal concluiu que a Nova Zelândia tem o LTE mais rápido (36 Mbps), e a operadora mais rápida é a StarHub, de Cingapura, com 38 Mbps.

Brasil

No Brasil a melhor cobertura é oferecida pelas operadoras Claro e Vivo (51% cada), seguidas por Tim e Nextel (50% cada) e Oi (42%). No quesito velocidade, a Claro lidera (20 Mbps), seguida de Vivo (18 Mbps), Oi (14 Mbps), Tim (10 Mbps) e Nextel (3 Mbps).

A operadora como maior cobertura em seu país - Coreia do Sul - é a LGT (99,6%), e o país com melhor cobertura também é a Coreia do Sul (97%).

No comparativo mundial, a pior é a do Sri Lanka (38%). O Brasil está empatado com outros países em 50º lugar na classificação (48,8% de cobertura). Quanto à velocidade, a Nova Zelândia lidera (36%, como já dito), e o Irã ocupa a última colocação (3%).