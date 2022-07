Estúdio dá DLCs de God of War: Ascension gratuitamente

A produtora Sony Santa Monica presenteou os jogadores de God of War: Ascension com todas as DLCs do game de graça em homenagem ao aniversário de um ano do game, lançado em março de 2013.

Os jogadores vão ter novos pacotes de armas e armaduras de graça. Quem responder à perguntas no fórum oficial do jogo ainda ganhará tatuagem exclusiva e uma capa para usar no modo multiplayer.

God of War: Ascension, games exclusivo do PS3, mostra as aventuras de Kratos entre os dois primeiros jogos do PS2 e o terceiro, que também saiu no PS3. O jogo está dublado e legendado em português.