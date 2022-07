Estudantes criam app para revelar subúrbio de Salvador

Em alguns cliques será possível conhecer as belezas e atividades culturais realizadas em uma dos 16 bairros que compõe o Subúrbio Ferroviário de Salvador. É que um grupo de 14 estudantes da rede estadual de ensino criou o aplicativo Subúrbio SSA, que valoriza a história e os locais de lazer da região onde os estudantes nasceram e vivem.

Para o desenvolvimento da ferramenta, os jovens fizeram gratuitamente o curso de Análises de Mídias Sociais, do projeto social Estúdio Multimeios, realizado pela Cipó - Comunicação Interativa.

Keroline Cristina Pereira, 21 anos, que cursa o 2° ano no Colégio Estadual Tereza Helena Mata Pires, e moradora do Lobato, conta que foi muito estimulante ajudar a fazer o esboço do aplicativo e pesquisar sobre a história do Subúrbio Ferroviário. "Estou lisonjeada em poder fazer parte da criação de algo que valoriza a região onde moro. O processo de criação foi uma descoberta inovadora e as atividades do curso me ajudaram a perder a timidez, quebrando uma barreira que eu tinha em relação à comunicação", revelou.

É só baixar

O aplicativo está disponível para download no Play Store para smartphones e tablets que possuem sistema Android. Com apenas alguns cliques, o público tem acesso a informações sobre os bairros, trem, história, além da divulgação de sites, blogs e redes sociais que promovem o que há de melhor na região do Subúrbio.