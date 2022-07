Estádios da Copa já estão prontos... pelo menos em game

Enquanto apenas alguns estádios da Copa estão 100% prontos na vida real, no mundo dos games, eles estão lindos. A EA Sports lançou o trailer de 2014 Fifa World Cup, que vai mostrar as 32 seleções que jogam a Copa, com todos os estádio do País. A Fonte Nova aparece rapidamente, e até os policiais da Bahia aparecem com a tradicional farda e número de identificação em um jogo do Brasil. Assista abaixo:

Fifa World Cup 2014 será lançado no dia 24 de abril para PlayStation 3 e Xbox 360.