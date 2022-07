Especialistas elogiam leitor de digitais do novo iPhone

O leitor de digitais do novo smartphone da Apple, o iPhone 5S, recebeu críticas positivas de dois especialistas, ajudando a dissipar preocupações sobre a tecnologia, que foi considerada suspeita quando adotada por outros celulares.

O scanner de digitais da Apple é visto como o primeiro passo para a realização do potencial da biometria nos eletrônicos pessoais, aumentando a segurança para aplicativos bancários e de compras, livrando o usuário de múltiplas senhas.

"A melhor parte é que realmente funcionou todas as vezes nos testes que realizei", escreveu o crítico David Pogue no jornal New York Times. "Não são como os leitores de digitais irritantes dos celulares antigos. É genuinamente maravilhoso; os críticos podem se jogar do píer."

O especialista do Wall Street Journal, Walt Mossberg, também ficou entusiasmado, chamando a tecnologia de "simples e confiável". Mas ele notou que o aparelho inexplicavelmente pediu uma senha quando colocou o dedo para fazer uma compra, o que ele atribuiu a um bug.

"Comecei a gostar e considero um passo à frente, apesar de alguns problemas", disse sobre o aparelho.

O especialista acrescentou que as melhoras no sistema operacional iOS7, na câmera, no aplicativo de voz Siri e no processador tornam o iPhone 5S o melhor smartphone do mercado.

No entanto, argumentou que os donos de iPhones de gerações anteriores ao iPhone 5 podem não ver uma razão suficientemente forte para comprar o último modelo, a não ser que queiram especificamente o leitor de digitais.

Muitos analistas da indústria viram o iPhone 5S e os iPhones mais baratos, o 5C, como melhoramentos modestos das gerações anteriores, o que levantou temores de que os dias mais inovadores da Apple teriam ficado para trás.

Eles disseram que o fato de o novo produto ter um leitor de digitais não deve, por si só, tornar o aparelho um vencedor seguro no concorrido mercado de smartphones.

A Apple colocou o scanner no botão "home" do iPhone, enquanto outros aparelhos normalmente têm esse comando na parte de trás do aparelho, o que é incômodo para os usuários e aumenta o número de tentativas falhas para acessá-lo.

As concorrentes Samsung Electronics e a LG Electronics já tiveram problemas ao incorporar a tecnologia a seus produtos.