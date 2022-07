Escola de arte, games e animação promove workshop em SSA

A Saga (School of Art, Games and Animation) abri as inscrições para o circuito de workshops e palestras organizado pela escola. O evento ocorre de 18 a 22 de agosto e os interessados devem fazer a inscrição na própria escola (Av. Sete de Setembro, 1058, Mercês - Centro).

A programação é direcionada para alunos e profissionais de arquitetura, design de interiores, e quem queira se profissionalizar na área de 3D para criação de personagens e maquetes eletrônicas. Há temas como "Principais técnicas para desenvolvimento de personagem" e "Desenvolvimento de projeto de design para auxiliar nos serviços prestados a um cliente". A definição dos assuntos foi baseada na procura do público e as atividades serão ministradas pelos próprios instrutores da Saga.

As palestras e os workshops são abertos ao público e custam R$ 40, cada. Aluno da Saga tem desconto de 50%.