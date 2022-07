Escola de arte, game e animação oferece oficina em Salvador

A Saga (School of Art, Game & Animation) vai sortear 101 vagas para oficinas do Playgame que acontecerá no Museu do Videogame Itinerante, que estará no Salvador Shopping de 18 de julho a 5 de agosto. A oficina foca em técnicas de criação de jogos e deve entrar em breve na grade curricular da unidade baiana da Saga.

Já no museu itinerante, em uma área exclusiva, a escola de arte digital apresenta seus cursos Start e Marchise e expõe trabalhos de alunos e instrutores, entre eles esculturas de personagens famosos e outras criaturas feitas com massa clay.

Durante o evento, profissionais da SAGA estarão à disposição do público para fornecer informações sobre a escola e os cursos Start - voltado para iniciantes e profissionais que desejam se especializar em computação gráfica, animação, web e 3D -, Marchise - voltado para arquitetos, engenheiros, publicitários, decoradores e profissionais interessados em aprender ou aprimorar técnicas de construção de formas e volumes, plantas em 2D e ambientes 3D -, e Playgame.

Para participar das oficinas gratuitas da SAGA, os interessados devem se inscrever no estande da escola no Museu do Videogame Itinerante. As aulas vão acontecer no mês de agosto, após o fim da exposição, na unidade da SAGA em Salvador, que fica na Av. Sete de Setembro, 1058, Mercês.