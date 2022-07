Equipe da Uneb é destaque na RoboCup 2014

A equipe Bahia Robotics Team (BRT), do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais (Acso) da Univesidade Estadual da Bahia (Uneb), conquistou o quinto lugar na categoria Futebol de Robôs Simulação 3D da RoboCup 2014, a mais importante competição mundial de futebol de robôs, que aconteceu no dia 24 de julho em João Pessoa, na Paraíba.

O Bahia RT conquistou o melhor desempenho dentre as equipes brasileiras que disputaram as categorias Major voltadas para estudantes de nível superior e pesquisadores sênior. O grupo ficou em 4º. lugar na categoria Free Challenge onde apresentou sua pesquisa para realização de passes inteligentes por robôs bípedes e em 6º. lugar no ranking geral dos desafios técnico-científicos.

A competição contou com a participação de equipes dos EUA, da China, do Japão, de Portugal, da Alemanha, da França, da Austrália e do Irã.

A Bahia RT é desenvolvida pelos estudantes do curso de Sistemas de Informação da Uneb: Alan Santos, Camila Laranjeira, Elizabete Reis, Emmanuel Argolo, Marco Antonio Lago, Sergio Souza Jr. e Bárbara de Tarso sob a orientação dos professores Marco Simões, Josemar Rodrigues de Souza e Diego Frias.