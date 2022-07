Equipe baiana participa do Mundial de Futebol de Robôs 3D

No campo, na quadra, no videogame, na mesa de botão ou até mesmo em um baba de rua, quem é apaixonado por futebol não escolhe lugar para mostrar que entende do assunto.Entretanto, uma modalidade, até então pouco conhecida, está sendo muito bem representada por uma equipe da Bahia: o Futebol de Robôs Simulado 3D.

Essa competição é disputada, no mundo virtual, apenas por robôs, mas com características e habilidades próprias. E depois que os minicraques entram em campo, o "técnico" humano não interfere na jogabilidade e nos comandos do jogador, como é feito nos outros games (como no FIFA ou Pro Evolution Soccer).

A inteligência artificial é desenvolvida para que o robô tome as decisões em campo, defina o posicionamento, faça lançamentos em profundidade, chute colocado ou chegue mais duro numa jogada.

A representante brasileira na competição é a equipe Bahia 3D, que vai participar da Copa do Mundo da categoria entre 24 de junho e 1º de julho, na cidade de Eidhoven, na Holanda. O time é formado por cinco alunos de Sistema de Informação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), comandado pelo professor Marco Simões, mestre e doutorando em Ciência da Computação.

<GALERIA ID=18137/>

A turma faz parte do grupo de pesquisa Bahia Robotic Team (BRT), do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais (Acso), e é o único do Nordeste a participar da competição que selecionou as melhores equipes de Futebol de Robôs Simulados 3D do mundo. Esta será a quinta vez que a equipe estará presente no mundial. Fundada em 2006, a BRT ficou de fora apenas no mundial de 2012, na Cidade do México.

Os treinos são feitos em laboratórios, onde asão realizados testes para desenvolver a inteligência artificial para que os robôs tenham independência nas ações e sejam o máximo semelhante possível do futebol real. Os jogos são disputados com 11 jogadores de cada lado, da mesma forma que é realizado com pessoas.

"Nós utilizamos uma rede com quatro computadores para fazer a simulação, coletar as estatísticas e desenvolver as habilidades dos robôs. Desde a inteligência de baixo nível (velocidade angular e determinada mecânica) até a inteligência de alto nível, que é a responsável pelo posicionamento, marcação mais firme e movimentação em campo", explica Simões.

Copa do Mundo de Robôs (RoboCup) - O Futebol de Robôs Simulado 3D é apenas uma das modalidades disputadas na categoria de futebol no evento. Nesse verdadeiro festival de tecnologia e desenvolvimento das pesquisas na área de robótica e inteligência artificial, há também a disputa de futebol de robôs físicos, na mesma categoria do simulado 3D.

De acordo com Simões, os dirigentes da RoboCup Federation, com sede na Suíça, tem a ousada meta de até 2050 desenvolver robôs que possam disputar - e vencer - uma partida de futebol contra jogadores reais. 'E ,mais ainda com a seleção de futebol campeã da Copa do Mundo daquele ano', completa.

A RoboCup é dividida nas categorias de Futebol, Robôs de Resgate e Robôs At Home. Os jogos de futebol de robôs físicos são disputados da mesma forma que o real e apitado ainda por um árbitro humano - a expectativa é continuar trabalhando para desenvolver um robô que interprete lances (para diferenciar trombada ou falta) da mesma forma quando uma pessoa controla o apito.

Os "atletas" medem cerca de 60 cm de altura e as partidas são disputadas por times formados por cinco jogadores em cada time. As regras são as mesmas do futebol real, com a diferença que não há posição de impedimento.

Já a competição para robôs de resgate é subdivida também em categorias: a Liga de Resgate e a Liga de Simulação. Da mesma forma que ocorre no futebol, a disputa ocorre entre robôs físicos e simulados e são avaliadas as capacidades de mobilidade, percepção sensorial, planejamento, mapeamento e o desenvolvimento do robô na procura de vítimas.

A categoria At Home é a responsável por elaborar os robôs que são sonho de consumo de todas as pessoas que desejam ter uma máquina para realizar as tarefas de casa. O modelo remete à empregada doméstica da família protagonista do desenho animado "Os Jetsons" (Hanna-Barbera), criado na década de 1960, onde as funções de lavar, cozinhar e faxinar eram realizadas pela empregada Rose, um robô responsável somente por cuidar dos afazeres domésticos.

Nessa categoria da RoboCup são avaliadas as habilidades em uma configuração realista de um ambiente doméstico. A dinâmica dos movimentos, a interação homem/robô, a manipulação e reconhecimento de objetos sob condição de luz natural também devem fazer parte da máquina para conseguir boa nota na análise dos juízes. Nenhuma equipe brasileira participa da categoria At Home, mas a BRT já realiza pesquisas para desenvolver um robô e ampliar seu leque de participação na RoboCup.

Falta de investimento - A estudante Ayran Costa, de 24 anos, faz parte da BRT há pouco mais de dois anos e já participou de duas edições da Copa do Mundo de Futebol de Robôs Simulado 3D - em Cingapura (2010) e na Turquia (2011). Segundo ela, apesar da BRT ser referência no cenário brasileiro (além da equipe baiana, o time formado por alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, também representará o Brasil no mundial), a equipe não é uma das favoritas em razão da falta de investimento na área.

"No Brasil temos poucas equipes ou grupos desenvolvendo pesquisas em robótica voltada para esse setor. Então um dos nossos maiores objetivos é fomentar o desenvolvimento de mais equipes no Brasil para divulgar a ciência como uma coisa mais lúdica, como trabalho, mas ao mesmo tempo como diversão".

Apesar do bom desempenho da BRT nos mundiais que participou e do segundo lugar alcançado no Campeonato Latino-americano de Robótica (LARC), na categoria Futebol de Robôs Simulado 3D, em 2009, Simões se entristece ao comentar sobre a falta de investimento em pesquisas científicas.

Segundo ele, isso é um fator que desmotiva o jovem estudante a buscar novas experiências científicas e desenvolver novas pesquisas: "Pouquíssimos órgãos e equipes de pesquisa recebem um bom investimento financeiro. O subsídio do governo é defasado e o da indústria não existe. Infelizmente eles investem somente no que dá retorno imediato e como o investimento em ciência traz um retorno a médio-longo prazo, eles não dão a importância que deveria", lamentou o professor.

Para ter uma noção de como a falta de investimento em pesquisa científica prejudica o desenvolvimento do conhecimento na área, Simões faz uma comparação entre o salário de um estudante de tecnologia bolsista no seu projeto de pesquisa e um estudante estagiário, já no mercado de trabalho:

"Um aluno bolsista no nosso grupo de pesquisa - que desenvolve os robôs da BRT - recebe R$ 400 mensalmente do governo. Um simples estágio em uma empresa de informática paga em torno de R$ 900 por mês. Fatalmente o estudante começa em nosso grupo e, quando conseguir oportunidade de estágio em uma empresa, deixa o projeto pela metade para seguir para o mercado de trabalho. Até fazer nova seleção, treinamento e o recém-chegado se adaptar ao projeto, desacelera o andamento do processo. Em outros países com investimento da iniciativa privada os alunos ganham bem e trabalham mais firme para desenvolver as pesquisas".

O professor ainda salienta que, quanto maior o investimento nas pesquisas, maior será o desenvolvimento científico do País e todos os agentes colherão os benefícios: "Se o estado criasse um mecanismo para a industria apoiar, seria mais rentável para todos os envolvidos. Quando fomenta a ciência, mais jovens com novas ideias são atraídos. Dessa forma nossos ídolos poderiam ser não só jogadores de futebol ou cantores de pagode e axé, mas cientistas e jovens cientistas".

RoboCup 2014 - Enquanto a BRT trabalha para ficar entre os 10 melhores colocados no mundial no final do semestre, os diretores já trabalham nos bastidores para o Brasil receber as melhores equipes em 2014. João Pessoa (PB) foi eleita para sediar o evento.

A capital paraibana bateu Fortaleza (CE) e outras cidades asiáticas na disputa para receber o campeonato e o anúncio foi feito em junho de 2012, pela RoboCup Federation, em um congresso no México. Pela primeira vez o Brasil será palco de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo.

A edição dos jogos ocorrerá em julho, logo após a Copa do Mundo de Futebol, e a previsão é que a cidade receba cerca de 4 mil cientista e pesquisadores da área de robótica. Devido ao trabalho desenvolvido desde 2006, a equipe da UNEB foi convidada para participar do comitê gestor do evento, junto com outras universidades brasileiras, o governo da Paraíba e o Ministério do Esporte.

Equipes dos Estados Unidos, Alemanha e Japão são grandes favoritas nas categorias da RoboCup, mas a BRT trabalha firme para superar o terceiro lugar conseguido na edição de 2009 e mostrar ao mundo que o Brasil é país do futebol: no real, no virtual e no simulado 3D.