Empresas preparam novidades tecnológicas para 2013

Televisão fabricada pela Apple, iPhone Mini e o lançamento de um novo celular da Sony que chega para bater de frente com a Apple e a Samsung. Essas são algumas das novidades previstas para 2013 no cada vez mais concorrido mercado de tecnologia.

A televisão da Apple, que custaria US$ 1,5 mil, a versão de 42 polegadas, e R$ 2 mil, a de 55, com o dispositivo Siri, e um acabamento em alumínio, é o que se espera de novidade da empresa. Rafael Fischmann, editor do site especializado em produtos da Apple, o MacMagazine, acredita que essa possibilidade é forte.

"A Apple atualizou todos os produtos no final de 2012, então devemos ter alguma coisa nova no primeiro semestre de 2013, nem que seja a atualização da AppleTV atual", diz, referindo-se ao aparelho que pode ser conectado a uma televisão comum e transformá-la em uma central multimídia.

Sobre o iPhone Mini, Rafael acredita ser mais provável que a empresa lance um smartphone voltado para os mercados emergentes como o brasileiro, o indiano e o chinês. O aparelho teria um design parecido com o do novo iPhone, sem as mesmas características de hardware. "A empresa deve parar de manter as gerações anteriores, que são negativas para o consumidor, pois ele compra um aparelho lançado há dois anos", afirma.

Guerra de smartphones - A Samsung e a Apple devem se preparar para 2013. A Sony pretende lançar um smartphone para bater de frente com o Galaxy S III e o iPhone. O anúncio do novo produto, que se chamaria Yuga, deve ser feito ainda em janeiro, na maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES).

Mas, no que depender da Samsung, o smartphone da Sony já estará uma geração atrás. Na própria CES, a empresa deve anunciar o Galaxy S IV, que chegará com um processador com quatro núcleos, câmera de 13 Mpixels e definição de 441 ppp (pixels por polegada), maior do que os 306 ppp do Galaxy S III e os 326 ppp do iPhone 5.

E-readers em alta - Para o pesquisador e doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Rodrigo Cunha, o ano dos tablets foi 2012. "Agora me parece tarde demais para surgir um novo produto, principalmente quando se há uma solidificação entre as gigantes Apple e a Samsung", afirma.

Em 2013, os leitores de livros digitais é que vão ganhar força, segundo Rodrigo. "A demora para chegar por aqui, por conta dos impasses com as editoras nacionais na disponibilização das versões digitais dos livros, somente ampliou essa expectativa", diz.

O mercado está aquecido, com a chegada de livros nacionais na iBookstore, da Apple, e na Play Store, do Google. Além da instalação da Amazon no País, que, inicialmente, só venderá livros digitais. Os e-readers Kobo (R$ 399) e Kindle (R$ 299) começaram a ser vendidos no país em dezembro e, em 2013, devem chegar novos modelos com preços reduzidos.

Rafael Fischmann acredita que os tablets irão superar os e-readers quando tiverem telas melhores, deixando as páginas das obras digitais mais parecidas com a experiência de se ler no papel impresso. "Isso vai deixar os leitores de livros digitais ultrapassados, já que os tablets permitem utilizar aplicativos e jogar", garante.

Videogames - Quem gosta de jogar deve preparar o bolso para a nova geração de consoles que deve chegar em 2013. O analista de games Michael Pachter garantiu, em entrevista à revista norte-americana Play Magazine, que o Playstation 4, da Sony, será lançado em novembro. E ganhará um novo nome: Orbis ou Playstation Orbis. Entre as novidades, um processador AMD, e o controle de movimentos Move e a câmera fariam parte do videogame.

A Microsoft, para não ficar atrás, também estaria planejando colocar no mercado, na mesma época, o Xbox 720, que rodaria jogos do Xbox 360 e teria um leitor de blu-ray.

"Essa nova geração é baseada mais na ânsia de lançar um novo produto do que na necessidade. Até hoje, os jogos não utilizam o poder de processamento dos consoles atuais", afirma o analista de sistemas, Windsor Pereira.

Apesar disso, as produtoras de games já estariam trabalhando em jogos para os novos Playstation 4 e Xbox 720. Mas os donos dos consoles atuais ainda devem durar mais três anos.