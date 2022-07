Empresas do Reino Unido, Dinamarca, Espanha e Ucrânia sofrem ciberataques

Um grande ataque cibernético teria atingido nesta terça-feira, 27, diversas empresas no continente europeu, com destaque para o Reino Unido, Dinamarca, Espanha e Ucrânia, segundo informações do jornal britânico Daily Telegraph.

Companhias, o aeroporto de Kiev, departamentos do governo, o serviço de metrô e o site do banco central da Ucrânia teriam sido os primeiros a sofrer um ciberataque na Europa hoje, de acordo com o jornal.

Acredita-se que o vírus, chamado de ransomware, faz parte de um software alterado para interromper sistemas computacionais, que então exige uma extorsão em dinheiro para consertar o problema.

A Maersk, uma das maiores empresas de transporte e logística da Europa, situada na Dinamarca, divulgou em seu Twitter que 17 de seus terminais sofreram o mesmo ataque cibernético que as instituições ucranianas.

We confirm some Maersk IT systems are down. The safety of our customers' business and our people is our top priority. Updates to follow.