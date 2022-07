Empresária cria pulseira que ajuda a localizar solteiros

Uma invenção da empresária gaúcha Zeli Fraga, de 54 anos, promete facilitar a vida dos solteiros que querem encontrar um amor. A iniciativa utiliza o telefone celular e o GPS para aproximar os solteiros, que usam uma pulseira especial.

Com experiência em entrega de encomendas, a empresária começou a pensar no projeto após descobrir que o Brasil tem 10 milhões de solteiros, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Sou empresária há quase 30 anos e conheço muitas pessoas que estão sozinhas, mas que não se arriscam a conhecer alguém fora de seu círculo de amizades por temerem dar um fora", diz Zeli.

Os interessados devem se cadastrar no site www.singlecompany.com.br, comprar uma pulseira e o aplicativo para celular, que custam R$ 65.