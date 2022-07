Empresa projeta capa que recarrega celular pelo ar

Imagine recarregar seu celular usando o ar? É o que promete a Nikola Labs para uma nova capinha carregadora. O equipamento servirá apenas para iPhone. De acordo com a empresa responsável pelo projeto, a capa aumenta a duração da bateria em até 30%.

Isso é possível por meio de uma antena que captura as ondas que ficam no ar e convertem em energia. À medida que esse sinal é captado, ele é transformado para recarregar a bateria.

A expectativa é que a capa seja vendida por US$ 99 (cerca de R$ 303). A Nikola Labs pretende iniciar uma campanha no Kickstarter para arrecadar fundos para tirar o projeto do papel.