Empresa paranaense vence etapa brasileira da maior competição de startups do mundo

A empresa paranaense Laura Networks venceu a etapa brasileira da 1776 Challenge Cup 2017, em disputa realizada no Forte de São Diogo, em Salvador, no final do sábado, 16. Mais de 200 pessoas compareceram ao local do evento para conhecer a startup brasileira com impacto social que vai representar o Brasil na fase global do torneio, em novembro, na cidade americana de Nova York.

A startup conquistou os jurados e superou as outras 13 competidoras. Felipe Locatelli, CMO (Marketing Communication Officer) da empresa, criou o Robô Laura, primeiro robô cognitivo gerenciador de risco do mundo. Foram dois minutos de apresentaçao, suficientes para vencer a etapa.

A final será disputada entre 75 empresas de cidades espalhadas pelo mundo.

No Brasil, o Grupo Rede Mais é responsável pela execução do evento. Esta é a segunda vez que a entidade traz a competição internacional para a capital baiana.