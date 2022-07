Empresa lança tablet "mais rápido do mundo"

A Gradiente lança um novo tablet de 7", que anuncia ser o mais veloz do mundo. O Tegra Note TB750 será apresentado ao mercado durante a Brasil Game Show, de 25 a 29 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

De acordo com a companhia, o dispositivo combina diversas inovações tecnológicas, como a alta performance proporcionada pelo processador NVIDIA® Tegra® 4 aliada à tecnologia stylus, som frontal claro e profundo, qualidade gráfica e bateria com autonomia de até 10 horas. Outro atrativo no novo lançamento da Gradiente é o preço competitivo do tablet, que chega no valor de R$ 999,00.

O Tegra Note opera com o sistema Android puro e licenciado pela Google e reúne características exclusivas, segundo informou a empresa:



· Performance de alta velocidade proporcionada pelo processador mobile NVIDIA® Tegra® 4 com GPU GeForce de 72 "core" e CPU ARM Cortex-A15 quad-core, transformando o Gradiente Tegra Note no tablet de 7″ mais rápido do mundo;



· Tecnologia NVIDIA DirectStylus que possibilita o uso de caneta Stylus, que acompanha o produto, e permite o controle preciso da escrita em ponta grossa ou fina, aliada a um conjunto de aplicativos para facilitar esta experiência;



· NVIDIA PureAudio que oferece a mais ampla faixa de frequência de áudio em um tablet, através de alto-falantes estéreos frontais e saída exclusiva dedicada aos sons graves;



· Câmera HDR combinando o poder de processamento do Tegra 4 e a arquitetura computacional de fotografia NVIDIA Chimera® para oferecer recursos inéditos como o "Clique-para-seguir", para manter em foco qualquer objeto em movimento, e a captura de vídeo 100 fps (frames por segundo) em câmera lenta;



· NVIDIA TegraZone que garante acesso fácil aos melhores jogos para Android otimizados para o processador Tegra, com efeitos visuais que não estão disponíveis em outros tablets; e



· Bateria com maior duração: autonomia de até 10 horas de vídeo HD.



"Não tenho dúvidas de que o Gradiente Tegra Note, o mais veloz do mundo em sua categoria e com navegação na internet 50% mais rápida que seu principal concorrente, será um fenômeno em vendas por aqui", diz Richard Cameron, diretor geral da NVIDIA no Brasil.



A partir do dia 28, o Gradiente Tegra Note estará disponível para pré-venda no site www.gradiente.com.