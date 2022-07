Empresa lança aplicativo para serviço de mototáxi

Empresa baiana lança aplicativo para chamar mototáxis, após projeto de lei que regulamenta a atividade em Salvador foi encaminhado para apreciação na Câmara de Vereadores. O aplicativo é similar aos existentes para táxis.

De acordo com o Maquin, desenvolvedora do Motolive, o aplicativo foi bem avaliado durante a sua fase piloto que aconteceu nas cidades de Camaçari e São Francisco do Conde, ambas na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo Gustavo Negreiros, um dos idealizadores do projeto "o aplicativo está tendo um ótima aceitação nas associações de mototaxistas e nos órgãos de trânsito locais pois facilitam a gestão e o controle em tempo real dos mototaxistas".

O aplicativo está disponível para download no Google Play, só há versão para o sistema android.