Empresa japonesa cria celular que pode ser lavado

O celular é um dos aparelhos mais sujos que a pessoa carrega com ela. Os japoneses, pensando nisso, criaram o Digno Rafre, primeiro aparelho do mundo que pode ser lavado com água e sabão. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 3.

O aparelho será vendido a partir do dia 11 de dezembro por 57 mil ienes (cerca de R$ 1.830) e, além de ser lavado, pode também ser mergulhado em recipentes com água. Segundo a Kyocera Corp, que lançou o celular, o Digno Rafre pode ser usado mesmo com a tela molhada.

A bateria tem duração de 1.300 minutos.