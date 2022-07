Empresa disponibiliza apps gratuitos para Android

A Amazon, empresa de comércio eletrônico, disponibiliza gratuitamente 24 aplicativos para celulares com Sistema Android nesta quinta-feira, 16, na loja online de apps da empresa. O objetivo da promoção, que vai até sexta-feira, 17, é aproximar mais clientes da loja, que tem como concorrente a Google Play, loja oficial do Google.

Entre os apps, que normalmente são pagos, é possível adquirir a "supercalculadora Wolfram Alpha, os jogos Plants vs. Zombies e Osmos HD, além das versões completas de Runtastic, para mapear as corridas, FligthRadar 24, que identifica aviões que estão no ar e CityMaps 2Go, de mapas.

Para ter acesso aos aplicativos, é necessário instalar a loja de aplicativos da Amazon e depois entrar na parte "Segurança" do menu de configurações do Android e ativar o item "Fontes desconhecidas". Assim, o telefone permite que sejam instalados aplicativos provenientes de lojas diferentes da oficial do Google. Após esse etapa, é preciso acessar amazon.com/getappstore, baixar e rodar o arquivo.

Com esse processo, o Amazon App Store é instalado no celular. A partir daí, é só abrir e baixar os apps grátis. A empresa deixará disponível até esta sexta-feira, 17, para download. Os aplicativos liberados custam, ao todo, R$ 200.