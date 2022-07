Em meio ao surto de coronavírus, China bane jogo Plague Inc.

A China acaba de banir o jogo Plague Inc. alegando que seria de conteúdo ilegal. O simulador desafia os usuários a espalharem um vírus mortal pelo mundo.

De acordo com informações do Uol, em meio ao surto de coronavírus, o governo decidiu banir o jogo das lojas de aplicativos do país. A desenvolvedora emitiu uma nota logo em seguida lamentando o ocorrido e declarando que “a situação está totalmente fora de seu controle”.

Sobre o surto de coronavírus, a Ndemic Creations divulgou uma nota ressaltando que o simulador “é um jogo, não um modelo científico, e que o atual surto de coronavírus é uma situação real que está impactando um grande número de pessoas”.

Segundo dados divulgados pela empresa, desde que foi lançado, o jogo já atingiu a marca de mais de 130 milhões de jogadores. De acordo com o Uol, o jogo chegou a sair do ar em janeiro devido a picos de acessos.