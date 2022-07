Edição especial de game dá viagens, plástica e carros

A desenvolvedora Deep Silver mostrou que não está para brincadeira. O game Saints Row IV vai chegar ao mercado com uma edição especial que custará US$ 1 milhão e tem o pomposo nome de Super Dangerous Wad Wad Edition aka The Million Dollar Pack .

Além do game propriamente dito, a edição tem "brindes" de encher os olhos: uma viagem espacial; um dia de treinamento de espionagem; um Lamborghini Gallardo e um Toyota Prius; uma maratona de compras acompanhado de um consultor de moda; experiência em resgaste de reféns; sete noites para duas pessoas no The Jefferson Hotel, em Washigton, nos Estados Unidos e sete noites para duas pessoas no Top Royal Suite do hotel Burj al-arab em Dubai, ambas com passagens de primeira classe inclusas; uma cirurgia plástica e uma réplica em tamanho real da Dubstep Gun. Colocando na ponta do lápis, parece que vale a pena comprar essa edição.

Na série Saints Row, o jogador faz parte da gangue Saints. No terceiro, a gangue era famosa e aparecia em filmes e propagandas. Agora, na quarta aventura, um dos membros, o jogador, se torna presidente dos Estados Unidos e deve combater uma invasão alienígina. O humor é um dos pontos altos da série.

O game será lançado no dia 20 de agosto para PC, PS3 e Xbox 360.

Confira o trailer: